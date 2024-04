Dottoressa dell’Asp di Messina aggredita da un paziente: ha perso due denti

il caso

In servizio nel reparto psichiatrico diagnosi e cura. La solidarietà della Cisl

Un medico del reparto servizio psichiatrico diagnosi e cura di Messina Nord dell’Asp è stata aggredita da un paziente stamattina, mentre svolgeva il proprio turno di lavoro. La dottoressa è stata condotta da alcuni infermieri al pronto soccorso dell’ospedale Papardo per le cure.

Colpita alle spalle

E’ stata colpita alle spalle dal paziente per motivi ancora da chiarire e nella caduta ha perso due denti ed è dovuta ricorrere a vari punti di sutura. Solidarietà da Cisl, Cisl Fp e Cisl Medici. «Quello della sicurezza dei medici – sostiene la Cisl – è una delle questioni che il sindacato ha recentemente sollecitato al manager sottolineando la grave carenza organica di personale sanitario e chiesto un sopralluogo per verificare la difficile realtà in cui molti sono costretti ad operare. Proprio sul rischio sicurezza sul luogo di lavoro era stato proclamato lo stato di agitazione del personale». La Cisl e le federazioni del pubblico Impiego e dei medici evidenziano anche come una situazione di difficoltà si registra anche nel reparto di Taormina e all’Opg di Barcellona. «Abbiamo raccolto, su questo fronte la disponibilità del manager dell’Asp Giuseppe Cuccì ad effettuare un sopralluogo per verificare personalmente le problematiche strutturali e lavorative da noi segnalate, mostrando peraltro una particolare sensibilità per i temi trattati che ben conosce provenendo dall’esperienza professionale maturata proprio nel settore della salute mentale, così da trovare immediate soluzioni», concludono.

