Francesco Caruso non ce l’ha fatta: morto il 22enne di Letojanni vittima di un incidente, donati gli organi

TAORMINA

Il giovane sabato scorso era rimasto gravemente ferito nello scontro tra il suo scooter e un'altra moto mentre si recava al lavoro

Francesco Caruso non ce l’ha fatta. Il 22enne di Letojanni, ricoverato al San Vincenzo di Taormina dopo essere rimasto ferito in modo grave nello schianto frontale tra moto e scooter avvenuto sabato pomeriggio sulla Statale 114 a Taormina, è morto nel reparto di Rianimazione. In nottata si è concluso l’accertamento della morte cerebrale avviato dai medici vista l‘assenza di risposta agli stimoli, lo stato di incoscienza e i segni di un danno cerebrale serio e irreparabile.

Con il fiato sospeso

L’incidente ha tenuto con il fiato sospeso la cittadina rivierasca per le sorti di questo ragazzo, in tanti hanno pregato anche davanti all’ospedale di contrada Sirina, sperando in un miracolo, sperando in un risveglio di Francesco che purtroppo non c’è stato. Il giovane ha lottato per due giorni tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Vincenzo, ma le lesioni riportate in quel maledetto incidente erano troppo gravi.

La famiglia ha accolto la proposta di donare gli organi e di conseguenza sono state avviate le procedure per l’espianto.