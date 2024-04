Intossicazione alimentare per scolaresca siciliana in gita d’istruzione in Puglia: indagano i Nas

LA DISAVVENTURA

Fra allievi e docenti dell’Istituto tecnico industriale di Milazzo, in 150 hanno accusato malesseri: per alcuni necessario il ricorso al pronto soccorso

Una intossicazione alimentare ha colpito una scolaresca siciliana in gita d’istruzione in Puglia, tra Fasano e Alberobello: forti dolori addominali, vomito e mal di pancia sono stati accusati da oltre 150 persone, fra allievi e docenti che alloggiavano in un albergo di Fasano.

E’ accaduto agli studenti e ai prof dell’Istituto tecnico industriale di Milazzo. Per diversi di loro che hanno accusato i malesseri sono intervenuti i medici del 118, mentre per qualcuno è stato necessario il trasferimento al pronto soccorso. All’origine del malessere ci sarebbe il cibo servito a studenti e insegnanti, in particolare il pollo che faceva parte del menù.

Alcuni ragazzi hanno fatto ricorso alle flebo per disintossicarsi. La scuola ha provveduto a informare dell’accaduto le forze dell’ordine e il gruppo del Nas dei carabinieri sta compiendo verifiche nella struttura che ha servito il cibo ai ragazzi, insieme con personale dell’Asp di Brindisi.

Sei ambulanze

Ieri la prima chiamata di soccorso alla centrale operativa 118 è stata effettuata intorno alle 17 e c’è stato l’invio di 6 ambulanze. Tutti i pazienti sintomatici sono stati visitati nel punto medico allestito nella struttura ricettiva. Tra ieri sera e questa mattina 16 persone sono state e trattate nel Ppit (punto di primo intervento) di Fasano e nel pronto soccorso di Ostuni.