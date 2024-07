Messina, medico aggredito con una testata al pronto soccorso del Papardo

VIOLENZA IN CORSIA

A colpire il camice bianco, che ha un trauma cranico-facciale, è stato un paziente psichiatrico

Ancora violenza in corsia. A pochi giorni dal caso della dottoressa aggredita al Garibaldi Centro di Catania, un nuovo episodio di camici bianchi picchiati. Un medico in servizio al pronto soccorso dell’ospedale Papardo di Messina è stato colpito al volto sabato pomeriggio, con una testata, da un paziente psichiatrico, riportando un trauma cranico-facciale non commotivo. Ne dà notizia la Uil-Fpl, che denuncia «le gravissime e difficili condizioni di lavoro» per l’affluenza di pazienti psichiatrici al pronto soccorso del presidio ospedaliero provenienti da tutta la provincia di Messina.