Meteo Sicilia, un vortice di bassa pressione minaccia le scampagnate del Primo maggio: le previsioni

IL TEMPO

Le prime nubi e qualche debole precipitazione sono attese già nella serata di martedì

Una lieve rimonta dell’anticiclone di matrice africana nel weekend appena trascorso ha riportato in Sicilia le temperature nelle medie stagionali ma i suoi effetti – secondo le previsioni del sito specializzato 3Bmeteo – pare che si estenderanno fino alla giornata di martedì 30 (che vedrà sole prevalente su tutte le province), per poi lasciare spazio a un vortice di bassa pressione nato su Gibilterra che porterà un nuovo peggioramento del tempo nella giornata del Primo maggio.

Nuvole e qualche pioggia quindi nel giorno della Festa del Lavoro, condizioni meteo che metteranno a rischio scampagnate e gite fuori porta.

Prime nubi

Secondo le elaborazioni meteo, le prime nubi e qualche debole precipitazione sono attese già nella serata di martedì ma piogge e temporali arriveranno soprattutto nella giornata festiva di mercoledì 1 maggio.