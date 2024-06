Movida a Palermo, cinque locali multati per 20 mila euro

Controlli

Occupazione di suolo pubblico, carenze igienico-sanitarie e mancato aggiornamento del manuale haccp tra reati contestati

Quasi ventimila euro di multa ai locali della movida a Palermo nella zona di via Spinuzza, piazza Olivella e via Matera. Otto i pub e locali controllati dagli agenti di polizia, dai carabinieri, guardia di finanza, e personale dell’Asp. Cinque sono stati sanzionati. In una pizzeria di via Spinuzza è stato accertata l’assenza della Scia, occupazione di suolo pubblico, carenze igienico-sanitarie e mancato aggiornamento del manuale haccp.

Sempre in via Spinuzza in un altro locale è stata contestata la realizzazione di un piccolo intrattenimento musicale senza autorizzazione, l’occupazione di suolo pubblico e l’alta emissione acustica. Oltre alle sanzioni amministrative è scattato in questo caso il sequestro temporaneo di mixer e casse acustiche. Ai titolari di altri due locali è stata, invece, contestata la mancata verifica periodica del registratore di cassa. Al titolare di un pub nei pressi di piazza Fonderia è stata contestata l’occupazione di suolo pubblico, mancata conformità al regolamento dehors, violazione del manuale di autocontrollo haccp e presenza di un ambiente cucina non contemplato nella richiesta di registrazione Scia.

