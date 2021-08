Anziana annega nel mare di Pantelleria

Una donna di 76 anni (V.S.) è morta annegata, stamane, a Pantelleria, in località Bue Marino. L'anziana, originaria dell’isola, ma non residente a Pantelleria, stava facendo il bagno in mare, accompagnata dal figlio. Verso le 11, però, è stata trovata priva di sensi in acqua. Scattato l’allarme, i soccorsi sono stati tempestivi, ma la donna era ormai deceduta e inutile è stato ogni tentativo di rianimazione. Le forze dell’ordine hanno fatto sgomberare i bagnanti fino alle 13. E’ la terza vittima, in due giorni, in luoghi di vacanze in provincia di Trapani. Ieri un uomo ha avuto un malore ed è morto in spiaggia a Campobello di Mazara e un altro anziano, invece, è morto a Lido Valderice.



