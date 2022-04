Denise, il giornalista Milo Infante: «Sono indagato». La Procura: «Non è vero»

Nuovo colpo di scena nella vicenda legata alla scomparsa, il primo settembre del 2004, di Denise Pipitone, la bimba di cinque anni sparita nel nulla a Mazara e mai più ritrovata. Se l’inchiesta “madre” sulla scomparsa è stata archiviata ora nel registro degli indagati c’è finito Milo Infante il giornalista, ex conduttore della trasmissione «Ore 14» di Rai2, che da anni si occupa della questione. A rendere nota la circostanza è stato proprio Infante con un post su Instagram: «Posso dirvi che i giudici indagano chi Denise l’ha cercata con tutte le forze. Giornalisti, ex pm, e non solo… se qualcuno pensa che sia sufficiente per fermarci sbaglia. Continueremo a cercare Denise. Denise va cercata, non archiviata».

L’ultima indagine sulla scomparsa di Denise è stata archiviata. Nel nuovo filone di indagine c’erano quattro persone indagate: l’ex moglie del padre naturale di Denise, Anna Corona, che rispondeva di sequestro di persona; ma anche Giuseppe Della Chiave e due testimoni accusati di false informazioni al pm.

Ma si aggiunge un altro tassello dopo poche ore: La Procura di Marsala ha infatti smentito che il giornalista Milo Infante sia indagato nell’ambito dell’inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone, la bambina sparita a Marsala,. La Procura di Marsala, inoltre, precisa di non aver mai inviato alcuna comunicazione giudiziaria a Infante. Secondo quanto si apprende Infante sarebbe indagato dai pm di Caltanissetta per diffamazione.

