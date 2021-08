Etna, nuovo sbuffo di cenere e nube che si innalza fino a 6 km

Nuovo sbuffo di cenere dal cratere di Sud-Est dell’Etna: l’Ingv di Catania, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha osservato un’emissione discontinua di cenere. La nube vulcanica prodotta raggiunge un’altezza di circa 6000 metri sul livello del mare e, in base al modello previsionale, si disperde in direzione Nord-Est. L’andamento temporale dell’ampiezza media del tremore vulcanico non mostra variazioni significative e i valori si mantengono bassi.

