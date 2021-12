Forte odore di gas fa scattare l'allarme: famiglia evacuata

Fuga di gas dalla rete nella strada provinciale 36 del comune di Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo. Il forte odore ha fatto scattare l’allarme e così immediatamente si è messa all’opera la macchina delle emergenze. In serata è stata fatta allontanare una famiglia residente a ridosso dell’area interessata, mentre il tratto di strada è stato interdetto al traffico veicolare dal bivio Cappelluzza fino all’ingresso del paese, fatta eccezione per i cittadini residenti lungo il medesimo percorso e in zona ritenuta sicura. L'evento è monitorato dalla sala operativa della protezione civile Sicilia. I tecnici hanno individuato il guasto; se non ci saranno intoppi, i lavori di riparazione della rete del metano si concluderanno nel tardo pomeriggio di oggi.



