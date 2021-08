Senza mascherine dentro centri scommesse: chiusi per 5 giorni

Gli agenti del Commissariato Librino hanno effettuato controlli volti a rispettare la normativa anticovid. Sono state infatti controllate 5 sale giochi e scommesse dove, come noto, in vista dell'imminente campionato di calcio, il rischio di assembramenti è elevato. In particolare, i titolari di 3 centri scommesse sono stati sanzionati poiché permettevano ai clienti di stare all'interno dei locali senza indossare la mascherina, il cui utilizzo è obbligatorio anche per i soggetti che, come in questo caso, sono in possesso del Green pass.

Contestualmente è stata sospesa l'attività, con effetto immediato, per 5 giorni ei titolari e tutti i clienti privi di dispositivi di protezione sono stati sanzionati anche al pagamento della sanzione amministrativa pari a 400 cadauno.





