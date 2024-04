Abi, proroga sospensione mutui per sisma Marche e Umbria

agenzia

Dopo la pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri

ROMA, 28 MAR – L’Abi segnala, con due circolari alle banche associate, la proroga per 12 mesi della sospensione dei mutui per il sisma del novembre 2022 nelle Marche e quello del marzo 2023 in Umbria. In particolare l’associazione segnala che è stata pubblicata, sul sito del Dipartimento della Protezione civile, la delibera del Consiglio dei ministri con la quale è prorogata per 12 mesi la misura di sospensione delle rate dei mutui previste dalle ordinanze del capo della Protezione civile in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro. Con l’altra circolare, l’associazione bancaria segnala un’analoga delibera della Protezione civile per sospendere del rate dei mutui previste dalle ordinanze del capo della Protezione civile in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio dell’intero Comune di Umbertide in provincia di Perugia, della frazione di Sant’Orfeto del Comune di Perugia, della parte centro-nord del Comune di Perugia e della parte ovest del Comune di Gubbio.

