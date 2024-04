Borsa: a Tokyo, apertura in rialzo (+0,27%)

agenzia

Cautela su mercato cambi, possibile intervento a sostegno yen

TOKYO, 29 MAR – La Borsa di Tokyo avvia l’ultima seduta della settimana in territorio positivo, nonostante la chiusura mista degli indici azionari Usa, in un contesto di scambi ridotti per la festività del Venerdì santo. Il Nikkei avanza dello 0,27% a quota 40.277,25, aggiungendo 109 punti. Sul mercato dei cambi prevale la cautela in prospettiva di un intervento delle autorità monetarie per arginare la svalutazione dello yen sul dollaro, a 151,40 dopo essersi stabilizzato sui minimi in 34 anni, e sull’euro, a 163,30.

