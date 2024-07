Borsa: in Europa si aspettano i dati sull’inflazione Usa

agenzia

Parigi +0,5%, Francoforte apre piatta, Londra +0,2%

MILANO, 11 LUG – Oggi l’attenzione degli investitori, anche in Europa, si sposta sui dati economici degli Stati Uniti, con la pubblicazione dell’Indice sui prezzi di giugno. Parigi apre in rialzo dello 0,5%, Francoforte è piatta in avvio e Londra sale dello 0,27 per cento. “Se i dati corrisponderanno alle aspettative del consenso, forniranno un quadro di decelerazione dell’inflazione, anche se lentamente” commentano gli analisti.

