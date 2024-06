agenzia

Fiacche Amsterdam e Parigi, caute Londra e Madrid

MILANO, 25 GIU – Mercati azionari del Vecchio continente tendenzialmente negativi in avvio di seduta: la Borsa peggiore è quella di Francoforte che cede un punto percentuale, con Amsterdam in calo dello 0,4% e Parigi in ribasso dello 0,3%. Ondeggiano attorno alla parità Londra e Madrid.

