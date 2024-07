Consob, attenzione a videogiochi di trading online

agenzia

Commissione, attenzione ai rischi offerte esercitazioni

ROMA, 08 LUG – La Consob mette in guardia il pubblico dei risparmiatori contro i rischi connessi con le offerte, promosse sul web e sui social media, di esercitazioni che simulano un’attività di trading on line in una sorta di videogioco della finanza finalizzato al superamento di prove di abilità e al conseguimento di un profitto. Lo si legge in una nota. Lo schema operativo – presentato con varie denominazioni, tra cui shadow investment game, funding trading, financed trading accounts – consiste, secondo quanto segnala l’Autorità in un’apposita Avvertenza, nell’indurre gli utenti della rete a partecipare a sfide (challenge) di trading on line, che nella maggior parte dei casi presuppongono l’iscrizione a corsi di formazione a pagamento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA