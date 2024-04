++ Contratti di solidarietà per operai della 500e di Mirafiori +

agenzia

La misura interessa già quelli delle linee della Maserati

TORINO, 22 APR – Scatta il contratto di solidarietà anche per i 1.174 dipendenti del sito Stellantis di Mirafiori impiegati sulla linea della 500 elettrica. Durerà dal 23 aprile al 4 agosto. La solidarietà riguarda già i 968 lavoratori delle linee Maserati. “La firma è necessaria per preservare il massimo possibile di posti di lavoro, garantire un percorso di transizione dignitoso e per la migliore tutela del reddito. È sempre più urgente però che il governo intervenga con una politica industriale ad hoc per il settore e che vengano allocati quanto prima tutti i modelli della 500 a Mirafiori”, commenta la segretaria della Fismic Torino, Sara Rinaudo

