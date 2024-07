Istat, nuove case in aumento, +4,3% nel primo trimestre

agenzia

Sono ai livelli più elevati degli ultimi sette trimestri

ROMA, 10 LUG – Nel primo trimestre 2024, l’Istat stima una crescita congiunturale sia del numero di nuove abitazioni (+4,3%) sia della superficie utile abitabile (+3,9%), alla luce dei permessi di costruire. L’edilizia non residenziale registra, invece, una consistente flessione (-8,5%) rispetto al quarto trimestre 2023. Rispetto all’anno precedente, tutti i comparti dell’edilizia registrano un aumento, (+1,6% per le nuove case, +1% per la superficie utile abitabile e +6,1% per la superficie dei fabbricati non residenziali). “Una crescita congiunturale consistente”, commenta l’Istat, nel comparto residenziale “porta, sia il numero di abitazioni sia la superficie utile abitabile, ai livelli più elevati degli ultimi sette trimestri”. “La superficie non residenziale, invece – prosegue il testo – continua ad essere caratterizzata da un andamento altalenante, risultando in diminuzione dopo la rilevante crescita dell’ultimo trimestre dello scorso anno”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA