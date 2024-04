La Red Experience alla Milano Design Week

agenzia

Mostra esperienziale del designer francese per Ploom

MILANO, 16 APR – È stata inaugurata oggi in Via Tortona 32, all’interno della Milano Design Week, la Red Experience By Ploom X Ora Øto, l’evento esperienziale prodotto in collaborazione con il designer francese di fama internazionale Ora Øto, che sarà aperta esclusivamente ai visitatori adulti a partire da domani fino al prossimo 21 aprile. La partnership tra Ploom e Ora Øto nasce dalla condivisione dell’approccio intuitivo al design di Ploom perfettamente in linea con la filosofia della “Simplexity”, marchio di fabbrica di Ora Øto, che trasforma la complessità in semplicità. “Con Ora Øto, uniamo le forze con uno dei talenti creativi più innovatori dei nostri tempi che, come Ploom, sfrutta il potere del design per creare esperienze uniche per i consumatori adulti. La sensorialità è il nostro modo di progettare l’esperienza per il mondo moderno”, ha commentato Natasa Milosevic, vice presidente senior marketing e vendite di JTI. “E ha un significato particolare presentare questo evento a Milano, una città che da sempre sa unire la tradizione, la cultura, la storia, con la tecnologia e il futuro”. Ora ïto, designer francese visionario, è salito alla ribalta alla fine degli anni novanta, quando ha ottenuto il riconoscimento globale per aver re-interpretato i prodotti di design di brand iconici, divenuti poi virali. Non solo ha collaborato con alcuni dei brand di lusso più famosi al mondo, ma ha rivisto diversi simboli della cultura popolare, appartenenti a settori molto diversi tra loro, tra cui automobili, arredo e viaggi. “Nel design credo non si debba vedere il lavoro e la fatica che vi è dietro. Se vedi una ballerina non immagini i sacrifici che ha fatto per arrivare lì, e anche quando si parla di un oggetto di design deve essere il più naturale possibile, ovvio, quasi organico. E funzionale. Questo è il concetto da cui sono partito lavorando con Ploom” ha sottolineato il designer commentando la realizzazione del concept.

