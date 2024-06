L’Antitrust Ue avanza contro Microsoft, ‘abuso su Teams’

agenzia

Posizione dominante, limiti a concorrenza almeno da aprile 2019

BRUXELLES, 25 GIU – La Commissione Ue ha informato Microsoft della sua opinione preliminare secondo il gigante Usa ha violato le norme antitrust europee vincolando lo strumento per la comunicazione Teams ai prodotti Office 365 e Microsoft 365. Nella comunicazione degli addebiti, ulteriore passo nell’indagine avviata a luglio 2023, constata che Microsoft è dominante a livello mondiale nelle applicazioni di produttività ‘software as a service’ per uso professionale. E richiama il timore che almeno dall’aprile 2019 Microsoft abbia collegato Teams alle sue principali applicazioni Saas, limitando la concorrenza e difendendo la propria posizione di mercato.

