Lieve calo del prezzo del diesel, poco mossa la benzina

Self a 1,925 euro medi al litro, servito a 2,063 euro

ROMA, 22 APR – Scende il prezzo medio praticato alla pompa del diesel, in leggero assestamento all’insù quello della benzina. Questo il quadro che emerge dal monitoraggio sulla rete nazionale. Quanto alle quotazioni internazionali, venerdì hanno chiuso poco mosse. Venendo al dettaglio della rete italiana, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 21 aprile, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,925 euro al litro (1,924 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,921 e 1,933 euro al litro (no logo 1,915). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,807 euro al al litro (rispetto a 1,812), con i diversi marchi tra 1,799 e 1,817 euro al litro (no logo 1,797). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 2,063 euro al litro (2,061 il valore precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 2,009 e 2,134 euro al litro (no logo 1,970). La media del diesel servito è 1,949 euro al litro (contro 1,953), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,889 e 2,021 euro al litro (no logo 1,853). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,721 e 0,740 euro al litro (no logo 0,708). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,302 a 1,413 euro al kg (no logo 1,316).

