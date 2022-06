MILANO, 06 GIU - Avvio di settimana positivo per le Borse europee. Francoforte ha messo a segno un rialzo dell'1,34%, Parigi dello 0,98% spinte dalle riaperture a Pechino, a seguito dei lock down per covid, e poi sostenute da Wall Street. Fuori dalla zona euro bene anche Londra (+1%) che ha riaperto dopo i festeggiamenti della scorsa settimana per i 70 anni di Regno di Elisabetta II.

