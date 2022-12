Borsa: Milano piatta, bene Saipem e Tim, giù Amplifon

MILANO, 05 DIC - Avvio di seduta poco mosso per Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che oscilla attorno alla parità (+0,01%). Sul listino milanese si mettono in luce Saipem (+3,5%), in scia al rialzo dl greggio, e Tim (+1,2%) mentre il governo è al lavoro per trovare una soluzione per la rete unica. Acquisti anche su Moncler (+1%), Inwit (+0,8%) e A2A (+0,8%) e sui bancari Banco Bpm e Bper (+0,5%). Guida i ribassi Amplifon (-1%), davanti a Pirelli (-0,8%), Stellantis (-0,6%) e Iveco (-0,6%). Fuori dal Ftse Mib Juventus in lieve rialzo (+0,4%) mentre Mps cede lo 0,1%.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA