Enel Gigafactory 3Sun a Catania, Cisal Federenergia «Un'opportunità storica»

«Fortemente sensibili ai temi della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile non possiamo che accogliere favorevolmente l’opportunità rappresentata dal nuovo polo energetico previsto da Enel, giudicando positivamente, al netto di un certo ritardo sulla road map prevista, il fatto di voler riportare il primato tecnologico e la produzione in Europa, sfruttando le competenze sviluppate a Catania». E' il commento di Giuseppe Coia e Giuseppe Massimo Testa di Cisal Federenergia, presenti all’evento di inaugurazione del cantiere Enel Green Power 3Sun Gigafactory per i quali «visti i risvolti economici per il territorio, la crescita e l’implementazione di nuove tecnologie, il nuovo impianto produttivo dovrà portare sviluppo e posti di lavoro in un territorio che intende riscattarsi dalla desertificazione demografica, avendo già dimostrato di saper supportare progetti tecnologici di ampio respiro. La posizione strategica del sito, in quella che fu definita l’Etna Valley, in cui coesistono aziende a elevato contenuto tecnologico rappresenta la finitura di un progetto che sulla carta è ben strutturato».

Pubblicità

«Noi ci porremo – aggiungono Coia e Testa - come partner di questo processo e lo supporteremo affinché nel rispetto dei lavoratori, dei contratti che regolamentano i rapporti di lavoro, dei livelli e delle mansioni, si possa chiudere il cerchio tra una necessità strategica dell’intera Europa, la transizione green, lo sviluppo del territorio ed il business. Riteniamo - concludono - che raggiungere l’obiettivo sarà non semplice, richiederà energie e competenze; saremo, pertanto, attenti osservatori fornendo il nostro contributo».

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA