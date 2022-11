Salvini firma il Fondo demolizioni, 12 interventi in Sicilia

Il ministro Matteo Salvini ha firmato il «Fondo Demolizioni": 19 interventi (12 in Sicilia, 1 in Lombardia, Calabria ed Emilia Romagna e 4 in Puglia). «Si tratta di risorse destinate ai Comuni per procedere alle demolizioni di strutture e opere abusive in genere e per il ripristino e il reinterro di aree urbane», spiega il ministero. Per il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il dicastero «è la casa dei sindaci. Vogliamo essere la risposta alle esigenze del territorio».

