Roma Tre, laurea honoris causa al governatore Banca d’Italia

agenzia

Fabio Panetta verrà insignito del titolo domani, il 23 aprile

ROMA, 22 APR – Al governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, verrà conferita la laurea honoris causa in Scienze Giuridiche Banca e Finanza dall’Università Roma Tre. La cerimonia è in programma per martedì 23 aprile 2024 alle ore 10:30 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza (via Ostiense 159). Alle ore 11.30 è prevista la lectio magistralis del governatore Panetta, dopo il saluto del Rettore dell’Ateneo, Massimiliano Fiorucci e gli interventi del direttore del Dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre, Antonio Carratta, del professor Andrea Zoppini e della professoressa Concetta Brescia Morra. All’evento è prevista la partecipazione di rappresentanti del mondo dell’economia, della finanza e delle istituzioni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA