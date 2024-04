S alza la crescita dell’Italia a 0,6%, Eurozona a 0,7%

agenzia

La Germania ferma a 0,3% nel 2024, corre la Spagna (1,8%)

ROMA, 28 MAR – Standard & Poor’s Global Ratings migliora di un decimale, allo 0,6%, la sua stima di crescita per l’Italia nel 2024, dopo un 2023 andato meglio del previsto (1%). L’Italia, davanti alla Germania (che si ferma a 0,3%), appare nel gruppo delle principali economie che trainano la ripresa nell’Eurozona: nelle venti economie dell’euro S&P stima una crescita media dello 0,7% con la Francia a 0,8% e la Spagna a 1,8%. L’Europa resta vistosamente indietro rispetto agli Usa, che vedrebbero quest’anno una crescita del 2,5%. Ma il divario si restringe nel 2025, quando gli Usa frenano a 1,5% e l’area euro accelera – anche se meno dell’1,5% stimato in precedenza – a 1,3% (Italia a 1,1%, Spagna a 1,9%, Francia a 1,4%, Germania a 1,2%). “L’economia europea rimane in corsa per un miglioramento dell’attività economica e una moderazione nella crescita degli occupati” – scrive S&P nel suo Global Economic Outlook del secondo trimestre – tuttavia l’incertezza sulla produttività e una messa in pratica lenta del Next Generation Eu potrebbero rallentare la ripresa rispetto a quanto atteso”.

