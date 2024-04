Superbonus: Ragioneria, dl restrittivo, ok per i conti

agenzia

Il check, nessun effetto negativo,da alcune misure anche gettito

ROMA, 29 MAR – Dal nuovo decreto sul Superbonus e sui bonus edilizia non ci saranno effetti negativi sui conti pubblici, visto che molte delle misure sono ‘restrittive’ rispetto alle attuali norme. In alcuni casi, invece, si ipotizza anche un maggior gettito, anche se non viene quantificato per ragioni prudenziali. E’ quanto emerge dalla relazione tecnica della Ragioneria dello Stato che ha ‘bollinato’ il Dl Superbonus che esamina, ai fini delle coperture, articolo per articolo.

