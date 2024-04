Viaggio a bordo della mega nave perforatrice: alla ricerca del gas di Sicilia che può rendere indipendente l’Italia

ENERGIA

La Saipem 10000 al largo di Gela dove sono attvi i progetti per aumentare le estrazioni nazionali

Dalla costa gelese, ricca di petrolio giunge una nuova risorsa naturale: il gas che può essere utilizzato per l’approvvigionamento nazionale contribuendo a dare una sterzata alla crisi energetica territoriale. Al largo della costa la Saipem 10000 una imbarcazione impegnata nella trivellazione a mare all’interno della quale si possono ospitare fino a 200 persone. A guidare “l’isola galleggiante” è Gennaro Palomba che coordina le attività del mega natante lungo 230 metri e largo 42. Qui gli operai si muovono con destrezza sotto la pioggia e con il mare forte. L’imbarcazione è un “gioiello della tecnologia” affermano con orgoglio gli uomini di Saipem mentre l’amministratore delegato di Enimed Alina Pomar guarda già al futuro, alle esplorazioni nei pozzi Gemini, Centauro e Vela nel Canale di Sicilia.

Il Mediterraneo è ricco di giacimenti naturali di gas che se immessi nella rete nazionali con il picco di un miliardo e mezzo di metri cubi (pari al 40% del fabbisogno regionale) si potrà iniziare a pensare ad una nuova strategia che possa rendere l’Italia un Paese più sicuro e indipendente sul fronte dell’energia. L’Italia oggi estrae solo 3 miliardi di metri cubi di gas all’anno (nel 2000 ne estraeva 17 miliardi). Secondo Assorisorse, l’associazione delle aziende estrattive, entro il 2025 si può salire a 6 miliardi.

In elicottero

L’elicottero Leonardo Aw 139 è decollato dalla piattaforma di Ponte Olivo poco dopo le 10 per atterrare 20 minuti dopo a bordo della Saipem 10000 – costruita nel 2002 – l’isola galleggiante impegnata nella perforazione. Da qui si ricevono i “comandi tecnici” per le attività nei quattro pozzi già individuati. È dal fondale marino che partono le linee di collegamento e controllo dei pozzi con una regia che fa base su Prezioso K, la piattaforma a mare più grande al largo della costa gelese.

Un mix di tecnologia, studio con un obiettivo: ridurre al massimo l’impatto ambientale e cercare di mantenere immutato l’habitat marino. Così i 60 km di condotta sono stati interrati, la condotta nel pontile è stata sostituita in un mix tra bonifica e riqualificazione. «È un progetto a chilometro zero – ha detto l’ad di Enimed Alina Pomar – che consente di sviluppare delle risorse nazionali, contribuendo in parte a risolvere la crisi energetica. Uno step importante nella transizione energetica».

Due donne

Per portare avanti il progetto è stata realizzata una base logistica a Porto Empedocle mentre a Trapani sono state effettuate delle operazioni per la strumentazione da installare a livello sottomarino. A seguire Argo e Cassiopea due donne: Elisa Valgimigli e Donatella Stocchi impegnate nel controllare tutte le fasi operative per la realizzazione dei pozzi e quelle logistiche per la realizzazione dell’impianto e la sostituzione delle condotte già presenti lungo il pontile.