Vivendi si asterrà in assemblea sul rinnovo del cda di Tim

agenzia

'Proseguirà col ricorso contro la vendita della rete'

MILANO, 22 APR – Vivendi ha deciso di astenersi dal voto sul rinnovo del consiglio di Telecom Italia all’assemblea in agenda il 23 aprile. Lo comunica in una nota il gruppo francese maggiore azionista del gruppo di tlc con una quota pari al 23,7%. La scelta, di fatto, decreta la vittoria della lista del board guidata da Pietro Labriola. Vivendi invece “porterà avanti con decisione il ricorso contro la delibera del consiglio di amministrazione del novembre 2023 presso il tribunale di Milano e ogni altro strumento giuridico a sua disposizione per tutelare i propri diritti”, rende noto la società francese alla vigilia dell’assemblea di Tim e a un mese dalla prima udienza in Tribunale.

