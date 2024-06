Enna, acqua col contagocce: erogazione a giorni alterni

siccità

Anche ad Enna, a causa della siccità che ha ridotto il livello della diga Ancipa e trasformato il lago di Pergusa in poco più che una pozzanghera, scatta il razionamento dell’acqua. In vista di un’estate difficile e con temperature record, AcquaEnna ha informato il sindaco Maurizio Dipietro della decisione di Siciliacque di erogare l’acqua a giorni alterni con un calendario che prevede la turnazione a seconda delle zone . Si fa dunque sempre più difficile l’emergenza siccità anche in provincia di Enna dove le risorse vanno diminuendo sempre più. Il Dipartimento regionale di Protezione civile lo scorso fine settimana ha dato poteri e mandato all’Assemblea territoriale idrica di attivarsi affinchè si scavino pozzi paralleli in cerca di nuova acqua.

Oggi, nel frattempo, AcquaEnna, la società che gestisce l’erogazione ed il servizio idrico in provincia, ha annunciato nuovi turni di erogazione nel capoluogo.

Ecco allora arrivare la nuova turnazione che prevede l’erogazione il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle ore 06,00 alle ore 14,30 nelle seguenti vie: (maglia 1) viale Nino Savarese, Cittadella, Rinascita, Gallina, Panvini, Portosalvo, Salvatore, San Biagio, San Calogero, San Francesco di Paola, San Miceli, San Pietro, Tribuna, vicolo Virlinzi e contrada San Calogero; (maglia 2) piazza S. Francesco di Paola, vie Anfiteatro, Caterina Savoca, Cicerone, Euno, Lombardia, Savarese, Rindone, Plutone, Portosalvo, Proserpina, Roma, Tre Palazzi, Tribuna; (maglia 4) nelle piazze S. Agostino e S. Giorgio, nelle vie Ajala, Bagni, Burrasca, Cerere Arsa, Ciceromeglio, Vallone, Rinascita, delle Grazie, delle Orfane, Fazzi, Grottone, La Paglia, Orfanotrofio, Lo Manto, S. Elia, Sacramento, S. Leone, S. Luca, S. Nicola, Valverde e nei vicoli Caniglia, Caprai e Cirla; (maglia 5); piazza San Giovannello, vie Bagni Canalicchio, Candrilli, Candurra, Conte Fidotta, Fontana Grande, Fontanazza, O. Catalano, Pergusa, San Giovannello, S. Giuseppe, S. Matteo, Sant’Agrippina, Schillaci e nei vicoli Cicero e Vetri.

Dalle ore 13 alle ore 21 nelle vie ricadenti nelle maglie 13-14-15: viale IV Novembre, nelle vie Assoro, Bosco, Bramante, Castelvecchio, Centuripe, Chella, Città Nuova, Alighieri, dello Stadio, Duca d’Aosta, Europa, Flora, Carducci, Verga, Morgano, Verdi, Mercato, Mola, Montesalvo, Portella Rizzo, Rossino, San Cristoforo, S. Leonardo, S. Sebastiano, S. Venera, Pellico, Sperlinga, Studio, Timpanaro, Torre di Federico, vicoli D’Amico, Lambro, Olona e Varelli; piazza S. Bartolomeo, Bellavista, De Angelis, Primavera, Linda, Panorama, Rosanella, Spirito Santo, Cristadoro e vicolo Fiera; vie Allatta, Cavalieri di Vittorio Veneto, Plebiscito, Risorgimento, Piave, Silvia, Venezia.