Nissa-Enna? “Fuori dal campo la vittoria più bella”

L’Ad ennese Fabio Montesano agli Sport Awards

Ancora tempo di passerelle per Nissa ed Enna, le due neopromosse dall’Eccellenza alla Serie D. Due società amiche, due piazze però tradizionalmente ostiche. A provare a lanciare un messaggio distensivo, con l’obiettivo futuro di stemperare le tensioni che animano le rispettive tifoserie, anche in vista dei prossimi derby di campionato (e chissà anche di Coppa Italia), è stato l’Amministratore Delegato dell’Enna, Fabio Montesano, in occasione degli Sport Awards – Sergio Granata, svoltisi a Naso sui Nebrodi.

”Anche noi speriamo di vincere in Serie D – ha detto Montesano dopo aver ascoltato i propositi di vittoria del presidente della Nissa, Luca Giovannone salito poco prima sul palco – ma la nostra vittoria sarà quella dell’amicizia, fuori dal campo, con la Nissa. Vorremmo che il clima cordiale e amichevole che persiste fra le due società, ci fosse anche fuori dal campo. Sarebbe il nostro successo più importante”.