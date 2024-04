Ecco “MetroMinuto” la mappa utile a calcolare tempi e percorrenze a piedi (FOTO)

Gallery

Una mappa visuale con distanze e tempi di spostamento necessari per raggiungere a piedi i principali luoghi di attrazione turistico-culturale, siti di culto, servizi di interesse pubblico. E’ MetroMinuto, il nuovo strumento di promozione della città messo a punto dall’Amministrazione Trantino in collaborazione con l’Università e la sponsorizzazione di Amts. L’iniziativa è stata presentata nell’ambito della manifestazione “Siamo Tutti pedoni “, in piazza Manganelli.

