Le foto esclusive della débâcle rossazzurra ad Avellino: che figuraccia per il Catania

CALCIO

Giocatori increduli ma anche incapaci di reagire se si escludono 20 minuti a inizio ripresa. Sono i calciatori del Catania che oggi sono stati letteralmente in balia degli avversari dell’Avellino. E alla fine la vergogna per la figuraccia, a giudicare dalle teste basse, era davvero tanta. Ecco le foto in esclusiva per la Sicilia scattate da Filippo Galtieri allo stadio Partenio.

