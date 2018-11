Tremestieri Etneo: appello per il ripristino urgente delle strisce pedonali in prossimità dell'I. C. De Amicis

Sono un insegnante di scuola superiore. Stamane come di consueto accompagno mia figlia a scuola e nell'attraversare la strada, nelle strisce pedonali è stata investita: fortunatamente l'auto è riuscita ad effettuare una brusca frenata e l'ha appena toccata alla coscia sinistra. Volevo sensibilizzare lo stato in cui si trova un importantissimo attraversamento pedonale che si trova in Via Etnea a Tremestieri Etneo (CT) in prossimità dell'Istituto Comprensivo De Amicis, dove sistematicamente tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 7:30 alle 8:30 e dalle 13:30 alle 14:30 l'attraversamento pedonale è utilizzato dalla scolaresca. Strisce pedonali sbiadite dove la pittura bianca è scolorita, segnali stradali inesistenti: presenza scuola, rallentare, attenzione attraversamento pedonale, dissuasori di velocità, strisce orizzontali con piccoli rialzamenti per far vibrare l'intero veicolo. Un attraversamento abbandonato, dove tempo fa una bambina è stata investita e rimasta in coma per sei mesi. E allora! bisogna che ci scappi il morto prima di agire ? Stamane ha rischiato mia figlia, domani ? Siamo costretti a fare i salti mortali con gli zaini. Guardate il marciapiedi: strettissimo e con ostacoli.

