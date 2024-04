Chiara Ferragni e Fedez alla festa di Vittoria da separati. E pare anche con lite

Ex coppie

Clima teso tra i due ex al compleanno della secondogenita

Avrebbero anche litigato alla fine della festicciola per i 3 anni della piccola Vittoria. Tra Chiara Ferragni e Fedez, a dispetto di chi sospetta che la separazione si sia soltanto una montatura pubblicitaria, pare proprio che tiri una brutta aria. L’influencer e il rapper si sono ritrovati in due occasioni importanti ultimamente: i compleanni dei loro due bambini, Leone e Vittoria.

Entrambi sono apparsi nelle foto con i piccoli singolarmente e, novità per i loro profili social, sempre con i bambini girati di spalle o comunque non visibili in volto. Insomma la separazione sarebbe tutt’altro che fittizia e, a giudicare dalle indiscrezioni, sembrerebbe anche alquanto burrascosa. Alla fine del compleanno della piccola di casa, la Ferragni si sarebbe defilata dal locale, sempre in zona City Life, molto velocemente e senza che Fedez potesse salutare i figli.