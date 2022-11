Gf Vip, Micol Incorvaia incontrerà l'amore nella Casa come la sorella Clizia?

Chissà se Micol Incorvaia avrà lo stesso destino della sorella Clizia. Quello cioè di incontrare nella Casa del Grande Fratello Vip l'amore della vita. La sorella-fotocopia, ma di un po' di anni più giovane, di Clizia Incorvaia, modella e influencer, è entrata infatti da qualche settimana a far parte del cast del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini; è ancora presto per capire se qualcuno dei "colleghi" potrebbe fare al caso suo.

Sembrerebbe che Micol sia al momento single. Nella Casa in realtà ha trovato un ex fidanzato: Edoardo Donnamaria, che adesso flirta con Antonella Fiordelisi, altra partecipante del reality.

Qualche anno fa, Clizia Incorvaia, nella stessa Casa, conobbe e si innamorò, superando qualche perplessità iniziale anche per la differenza d'età, di Paolo Ciavarro (anche lui nel cast di Forum); i due hanno dato vita ad una bellissima famiglia di cui fanno parte Nina, la bimba che Clizia ha avuto dall'ex Francesco Sarcina de Le Vibrazioni, e il piccolo Gabriele, il cui papà è proprio Paolo Ciavarro.

Adesso è la volta della giovane Micol, appassionata di moda, anche lei influencer, e alla sua prima esperienza televisiva. A lei l'amata sorella Clizia ha dedicato un post di incoraggiamento: "Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa piacere cosi come sei! Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore, la vita è come un'opera di teatro, che non ha prove iniziali: canta, balla, ridi e vivi intensamente …”. Vedremo se Micol seguirà il consiglio.

