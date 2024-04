Prove di matrimonio per Cecilia e Belen Rodriguez: le due sorelle alla scelta dell’abito

Fiori d'arancio

Fervono i preparativi per le nozze, a giugno, di Cecilia con Ignazio Moser

Una è la sposa, l’altra la sorella della sposa. Cecilia e Belen Rodriguez in questi giorni sono impegnate nella prova dell’abito che dovranno indossare per il matrimonio della prima con Ignazio Moser. Le nozze della secondogenita di casa Rodriguez, modella e influencer, sono state fissate a giugno ma la scelta degli abiti del grande giorno, in uno noto atelier italiano, ovviamente è già iniziata.

Nessuna anticipazione sull’abito di Cecilia mentre Belen posta sui social il modello scelto probabilmente per il suo ruolo di damigella o di testimone di nozze, chissà, lasciando però segreto il colore del vestito. Alla prova era presente anche la piccola Luna Marì, la bimba nata dalla relazione di Belen con Antonio Spinalbese; la piccina, molto legata alla zia futura sposa, potrebbe essere una delle damigelle del matrimonio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA