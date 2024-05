Le perplessità dell’Anac su equo compenso da applicare nei servizi di architettura e ingegneria: l’intervento dell’Ordine degli Architetti di Catania

Professionisti

La presidente f.f. Veronica Leone: «Si rischia di cancellare anni e anni di lotte ordinistiche ed evoluzioni normative»

CATANIA – L’equo compenso torna a essere tema di attualità. I professionisti sono d’accordo sulla necessità che venga applicata ai servizi di architettura e ingegneria, mentre l’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) ha recentemente messo in luce delle perplessità, rigettando la palla al legislatore. Una nota dell’ANAC, infatti, inviata al ministero dell’Economia e delle Finanze e al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiede la disapplicazione dell’equo compenso per i servizi di architettura e ingegneria. A giugno la stessa Anticorruzione, attraverso un atto del presidente, aveva rilevato criticità attinenti al coordinamento tra la disciplina dell’equo compenso e il nuovo Codice degli appalti, rimettendo «la questione alla competente Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio, al fine di evitare pareri difformi e contenzioso».

«La questione è rilevante e necessita di tempestiva soluzione – questo il testo della nota di ANAC – È estremamente urgente un intervento interpretativo o normativo delle Istituzioni che possa consentire la corretta e uniforme applicazione della normativa di riferimento. In mancanza di diverse indicazioni interpretative Anacprocederà aderendo alle opzioni regolatorie ritenute più adeguate».