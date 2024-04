Pnrr e tagli alla sanità: massima vigilanza da Anci Sicilia e Rete Civica della Salute

Tagli alla sanità

«Chiediamo un incontro urgente all’assessore regionale Volo per comprendere qual è il progetto di riqualificazione dell’assistenza territoriale da realizzare effettivamente»

ANCI Sicilia e Rete Civica della Salute stanno operando in sinergia sul territorio per realizzare con proposte operative la co-progettazione – con gli Enti Locali e gli Utenti – prevista dalla riforma dell’assistenza territoriale come indicata dal decreto ministeriale 77/22. Le strutture attese dalla Misura 6 del PNRR e la loro integrazione funzionale potrebbero generare un nuovo modello di welfare comunitario territoriale di tutela integrale della salute, con continuità assistenziale e interconnessione socio-sanitaria nei comuni della Sicilia.