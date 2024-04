Prevenzione e salute: il tour della Rete Civica tra migliaia di giovani e bambini

Salute

Con l’azione RCS in Sicilia cresce la partecipazione delle comunità locali agli screening e alle vaccinazioni

Sensibilizzare la popolazione a partire dai bambini e dai giovani. Così Rete Civica della Salute in Sicilia evolve in un percorso di progressiva consapevolezza sui rischi della salute e promuove la prevenzione, la diagnosi precoce e gli screening gratuiti. Nella provincia di Messina, per esempio, è consolidata la sinergia con i Lions Clubs per l’attuazione del programma nazionale “Sight for kids” rivolto ai bambini delle scuole dell’infanzia e finalizzato alla campagna di prevenzione dell’ambliopia. «Quella dell’occhio pigro è una patologia insidiosa non facile da scoprire – spiega Marisa Briguglio, coordinatrice RCS Messina – è dovuta al mancato sviluppo della vista per diversi fattori, colpisce 1 bambino su 30. Si può curare solo intervenendo sino a 6 o 7 anni d’età, quando il sistema visivo è ancora definito “plastico’’». Sono state dedicate diverse giornate per la prevenzione visiva in Sicilia, coordinate dall’oculista Maria Briguglio e dal governatore del Distretto 108Yb Daniela Macaluso. Durante gli screening ortottici alla quale hanno partecipato circa 2mila bambini è stata riscontrata una sospetta ambliopia nel 4 % dei casi. I genitori sono stati informati e indirizzati al pediatra di fiducia a tutela della salute dei piccoli per effettuare un controllo specialistico oculistico utile ad una diagnosi precoce. Individuare in tempo nei nativi digitali i difetti refrattivi, gli strabismi, la cataratta e il glaucoma significa poter prendere precocemente provvedimenti di prevenzione e riabilitazione.

Carie e tutela dell’igiene orale; sintomi e prevenzione del Papilloma Virus HPV: queste due macro-aree tematiche sono state trattate nella provincia di Catania da RCS in collaborazione con il Lions Club Catania Gioeni e con diversi target di studenti. Gli incontri sulle malattie della bocca e dei denti per gli alunni delle scuole elementari e delle prime classi delle scuole medie hanno coinvolto quasi mille studenti nei diversi istituti: I.C. Tomasi Lampedusa, I.C. Sante Giuffrida, I.C. V. Brancati 1° e 2° plesso, I.C.N. Sauro Giovanni XXIII. Gli studenti hanno conosciuto i metodi di prevenzione della carie, azioni corrette per l’igiene dentale. Sono stati affrontati anche i temi correlati della sana alimentazione e del microbioma orale come strumento di salute. Le scuole secondarie hanno visto la partecipazione sia di studenti che di genitori, perché oltre ad approfondire i temi legati all’HPV, si è palesata la necessità della prevenzione primaria con invito alla vaccinazione nell’ambito scolastico – mediante apposito protocollo dell’Asp CT – sia per ragazze che per ragazzi. Oltre 500 studenti dell’I.I.S. De Felice Giuffrida e delll’I.I.S. Olivetti hanno partecipato alle attività di sensibilizzazione, hanno approfondito gli oncogeni, il carcinoma al collo dell’utero, il carcinoma orofaringe, si è parlato dei sintomi e delle terapie, dell’epidemiologia e dell’incidenza per classi di età. Mentre l’incontro con genitori e studenti per le informazioni e l’invito alla vaccinazione HPV si è svolto con circa 100 genitori delle scuole I.C. Tomasi Lampedusa, I.C. Sante Giuffrida, I.C. Dante Alighieri, I.C. N. Sauro Giovanni XXIII. A marzo sono cominciate le vaccinazioni – mediante il camper vaccinale – negli Istituti scolastici che hanno aderito al Protocollo dell’Asp di Catania e che hanno raccolto i consensi informati.