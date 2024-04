Sovraindebitamento, i commercialisti etnei si fanno capofila nella diffusione delle soluzioni

Il convegno di Palazzo della Cultura

« I consumatori e i piccoli imprenditori devono sapere che si possono trovare i rimedi alle gravi situazioni di indebitamento»

CATANIA – Trattare gli aspetti controversi della materia del sovraindebitamento facendo incontrare diversi esperti del mondo professionale: dottori commercialisti e avvocati, magistrati e professori universitari. Trovare attraverso il dialogo e l’approfondimento interdisciplinare le idonee risposte alle esigenze di coloro che oggi rappresentano la parte debole della collettività costretta a vivere ai margini del sistema economico. Con questi obiettivi si è svolto il 22 marzo presso il Palazzo della Cultura il convegno “Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza – Incertezze interpretative nelle procedure minori”. Organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania e dalla Fondazione ADR Commercialisti, il convegno è stato moderato da Daniela Torrisi (referente OCC Organismo di composizione della Crisi Ordine Commercialisti di Catania).

«La Legislazione nazionale, sempre più marcatamente in linea con i dettami della legislatura europea in tema di Sovraindebitamento e Esdebitamento “Direttiva Insolvency”, è incline a concedere una ristrutturazione, per quanto possibile, agli imprenditori onesti, che possa consentire continuità aziendale offrendo l’opportunità della Esdebitazione – ha affermato Daniela Torrisi – Stessa possibilità è riconosciuta al consumatore non imprenditore indebitato senza colpa grave. Tutto ciò doveva essere possibile con l’avvento del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in vigore già da quasi 2 anni, ma a causa delle difficoltà e delle eccessive incertezze interpretative, gli effetti desiderati non si sono verificati, dando luogo a una sempre maggiore disgregazione sociale causata dalla stagflazione del nostro sistema economico».

Al dibattito hanno preso parte Anna Quattrone (tesoriere ODCEC Catania), Antonino Trommino (presidente Fondazione ADR Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), Roberto Paolo Cordio (presidente VI Sezione Civile Tribunale di Catania), Antonino Distefano (presidente Ordine Avvocati di Catania) e Gianluca Montanini (Aste Giudiziarie – Rete Aste). A moderare i lavori Daniela Torrisi (referente OCC Commercialisti di Catania).Sono stati approfonditi dai relatori i temi della suddivisione dei creditori in classi e il trattamento dei creditori chirografari, la figura del gestore della crisi e del commissario giudiziale, il regime di impugnazione dei provvedimenti definitori. Oltre alle misure protettive e cautelari nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, l’esdebitazione nelle procedure, gli aspetti tributari delle procedure di sovraindebitamento, l’apporto esterno di risorse nelle procedure.