La truffa del pedone: finge si essere investito sulle strisce

Video dalla rete

Un uomo sembra voler attraversare sulle strisce pedonali, in realtà è in attesa di un’auto per fingere di buttarsi sotto e truffare l’assicurazione. Alla prima auto che passa esita, ma alla seconda prende lo slancio, sbatte con le mani contro la portiera e cade a terra. È una truffa ben conosciuta quella che è stata ripresa a Roma nel quartiere Don Bosco da un residente che ha filmato tutto con il suo cellulare e poi ha inviato le immagini a «Welcome to favelas».

