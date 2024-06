Bus contro edificio a Lucca per malore autista, nessun ferito

agenzia

Stabile semidistrutto, due appartamenti evacuati

LUCCA, 25 GIU – Un autobus del trasporto pubblico è andato a schiantarsi contro un edificio a Lucca, demolendo parte del piano terra, dove c’è un kebab, e del piano superiore, dove c’era una famiglia di quattro persone in un appartamento. Nessuno è rimasto ferito, né ci sono state vittime. Il conducente dell’autobus, che avrebbe avuto un malore, è stato portato all’ospedale cittadino San Luca ma non è in pericolo di vita. La causa più probabile dello schianto sarebbe proprio quella di un malessere dell’autista. L’autobus in quel momento non aveva passeggeri a bordo ed finito contro la casa dopo aver attraversato la corsia opposta sulla quale in quel momento non c’erano auto. Inoltre non c’era nessuno sul marciapiede, su ci si sono abbattute tonnellate di laterizi e macerie. Il kebab solitamente abbastanza frequentato, era vuoto in quel momento: al bancone solo il titolare, ma l’autobus ha semidemolito la parte adibita alla cucina. Al piano di sopra c’erano quattro familiari dell’uomo anche loro illesi. L’incidente è avvenuto nel quartiere Sant’Anna sulla Sarzanese. Due gli appartamenti evacuati. Sul posto pompieri, 118, polizia municipale. La strada è stata chiusa. Una gru è stata impiegata per liberare la carreggiata dai detriti.

