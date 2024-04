È l’ex stilista di Gucci Alessandro Michele il nuovo direttore creativo di Valentino

MODA

Valentino ha annunciato in una nota, a pochi giorni dall’uscita di Pierpaolo Piccioli dal ruolo di direttore creativo della maison, la nomina di Alessandro Michele (ex Gucci), che assumerà l’incarico a partire dal 2 aprile. «Nel suo nuovo ruolo Alessandro Michele sarà basato a Roma – prosegue la nota – cuore creativo della maison e la città dove è stata fondata nel 1960. Questo momento segna l’inizio di un nuovo viaggio volto a far continuare a splendere nel mondo i valori unici del brand, il suo patrimonio e i suoi codici couture attraverso la straordinaria prospettiva e la ricca esperienza di Alessandro Michele».

Alessandro Michele è stato per ben 7 anni direttore creativo di Gucci «La sua passione, la sua immaginazione, il suo ingegno e la sua cultura hanno messo Gucci al centro della scena, al posto che merita. Gli auguro tutto il meglio per il prossimo capitolo del suo viaggio creativo», aveva detto a novembre 2022 François-Henri Pinault, chairman e ceo di Kering, gruppo che detiene il marchio Gucci, quando lo stilista aveva annunciato l’addio alla maison.

Un onore

«È per me un grandissimo onore essere accolto nella maison Valentino- ha detto oggi Alessandro Michele – . Sento l’immensa gioia e l’enorme responsabilità nel fare ingresso in una Maison de Couture che ha inciso la parola ‘bellezzà in una storia collettiva fatta di ricercatezza ed estrema grazia”.

“A questa storia va il mio primo pensiero – prosegue Michele – alla ricchezza del suo patrimonio culturale e simbolico, al senso di meraviglia che ha saputo costantemente generare, all’identità preziosissima che i suoi padri fondatori, Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, le hanno donato con amore sfrenato. Si tratta di riferimenti che hanno sempre rappresentato per me una irrinunciabile fonte di ispirazione e a cui intendo rendere omaggio rileggendoli attraverso la mia visione creativa”.