Freddo, a Torino si possono riaccendere i termosifoni

agenzia

Da domani torna il riscaldamento nelle scuole comunali

TORINO, 22 APR – Il freddo di queste ore fa riaccendere i termosifoni a Torino. Una nota di Palazzo Civico ricorda, infatti, che in base alla normativa vigente è possibile l’accensione in deroga degli impianti di riscaldamento fino a un massimo di sette ore al giorno, tra le 5 e le 23. “L’accensione è naturalmente discrezionale – precisa la nota – con l’obbligo di non superare i 19 gradi per gli edifici privati e i 18 per gli edifici industriali e assimiliabili”. La Città ha disposto inoltre, a partire da domani, la riaccensione degli impianti di riscaldamento per tutti gli istituti scolastici di proprietà comunale sul territorio cittadino. Vengono riaccesi inoltre gli impianti di riscaldamento nelle case popolari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA