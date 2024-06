Maltempo, a Pistoia allagate strade e sottopassi

agenzia

Notte di preoccupazione. Protezione civile e Vvf al lavoro

PISTOIA, 25 GIU – Notte di preoccupazione a Pistoia a causa del maltempo. Le squadre della Protezione civile sono intervenute con i volontari e il personale del Comune in alcune zone della città, dove sono state riscontrate criticità. In particolare in via Vecchia Pratese, via Spartitoio e via Erbosa, dove ci sono stati alcuni allagamenti. Intorno alle ore 1.20 è stato chiuso il sottopasso di Ponte Europa, nella zona di Pistoia ovest. Mentre intorno alle ore 2.50 il sindaco Alessandro Tomasi ha reso noto con un post su facebook che le prime criticità erano state superate, mentre “stiamo chiudendo il sottopasso di Porta Nuova”, che attraversa la ferrovia nei pressi della stazione ferroviaria, anch’esso allagato. Quest’ultimo introno alle 8.30 è stato riaperto al traffico. Sono state oltre 70 le richieste di intervento arrivate ai vigili del fuoco. Oltre 30 gli interventi già effettuati e che hanno riguardato allagamenti di locali seminterrati, taglio di alberi su sede stradale e rimozione di elementi pericolosi al traffico. Gli interventi stanno proseguendo con cinque squadre attualmente impegnate nella zona della città di Pistoia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA