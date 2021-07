Lipari, isola (felice) dei gatti abbandonati

«I gatti Felici» abitano a Lipari, grazie ai soci dell’Enpa. Sono una cinquantina gli adulti più venti cuccioli. Tutti abbandonati per le strade dell’isola o davanti al «Gattile», situato a due passi dalla via principale. L'anno scorso sono stati recuperati 101 cuccioli e adottati 68. Quest’anno, ne hanno già abbandonati una trentina e solo dieci sono stati adottati.



Pubblicità

A dare il via al gattile fu Norma Chiarelli. Continuò a portare del cibo e nutrire i felini tutti i giorni, finché scoprì con gioia, che un’altra signora, Lucia, sfamava la colonia. Le due donne fecero amicizia e grazie a Lucia seppe di più su quel giardino di proprietà comunale che iniziò a pulire, a sistemare e a diventare la «Casa dei gatti». Da quel momento, fu riconosciuto come «Oasi Felina» dell’Enpa. Quel giardino trascurato e pieno di rifiuti, è divenuto oggi un vero paradiso dei gatti, un’attrazione per i turisti, nonché, il principale punto di riferimento per tanti gatti e cuccioli abbandonati. «Le visite al gattile - racconta Norma - sono molto frequenti, arriva gente da ogni angolo del mondo, soprattutto in estate, con la bella stagione; questo crea momenti unici e piacevoli, da cui spesso, nascono rapporti saldi, di forte solidarietà e vera amicizia».

Tina Squaddara, docente, ha anche dedicato a questa iniziativa un libro, «I Gatti Felici di Lipari». «È una raccolta di storie feline - spiega - dove si narrano vite vissute o interrotte, che meritano davvero di essere menzionate; i protagonisti sono proprio loro, i nostri amici pelosi, accolti dalle volontarie dell’oasi in questo un luogo magico, dove si fonde, in perfetta armonia, l’amore tra natura, gatti e umani! Storie uniche che insegnano tanto, che aiutano a riflettere e soprattutto, a sensibilizzare la nostra anima. I racconti, sono arricchiti dai versi poetici di Cristina Scoglio». Il Gattile è stato anche menzionata sulla «Loney Planet», la più famosa guida turistica mondiale. «La vendita di questo libro - dice l’autrice - contribuirà a sostenere il nostro progetto felino, segno evidente di puro amore per i nostri cari amici a quattro zampe».

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA