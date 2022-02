AGRIGENTO, 26 FEB - Sta facendo rotta verso Porto Empedocle (Ag) e non verso Trapani che era il porto sicuro assegnato ieri, la nave umanitaria Sea Watch4 con a bordo 129 migranti soccorsi in due diverse operazioni nel Mediterraneo centrale. La nave arriverà fra un'ora circa. La decisione di cambiare porto è stata presa nella notte perché le condizioni del mare sono in peggioramento.

