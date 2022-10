Papa: anche suore e preti hanno vizio del porno sul web

Il Papa mette in guardia i seminaristi dalla pornografia digitale e avverte che è un "vizio" anche di "sacerdoti e suore". "È un vizio che ha tanta gente, tanti laici, tante laiche, e anche sacerdoti e suore. Il diavolo entra da lì. E non parlo soltanto della pornografia criminale come quella degli abusi dei bambini: questa è già degenerazione. Ma della pornografia un po' 'normale'. Cari fratelli, state attenti a questo", ha detto il Papa in un incontro con i seminaristi e i sacerdoti che studiano a Roma.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA